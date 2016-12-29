ابن مساعد يستقبل السفير المجري

الرياض - الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 16:34 pm

استقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز اليوم الخميس بمكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض السفير المجري لدى المملكة السيد فيرينس تشيلاغ.



ورحب سموه في بداية اللقاء بالسفير فيرينس تشيلاغ، منوهاً بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة المجر في شتى المجالات و بصفة خاصة في المجال الرياضي.



وأكد سموه حرص الهيئة العامة للرياضة وقطاعاتها في دعم وتفعيل مجالات التعاون المشترك التي من شأنها تعزيز العلاقات الشبابية والرياضية بين البلدين الصديقين.