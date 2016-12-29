عبدالله بن مساعد: أتمنى توقف عقوبات "FIFA"

الرياض- الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 18:30 pm

أوضح الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، إنه يأمل ألا تكون هناك أندية سعودية أخرى تصدر بحقها عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، بعد ناديي الاتحاد والشباب اللذان صدر بحقهما قراران، كاشفاً أنه مع اقتراب مديونيات أندية الاتحاد والنصر من 300 مليون، كان من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع هذه الالتزامات.



وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة حديثه قائلاً: "أنه يتطلع للاستفادة من المنشآت الرياضية بما يحفز فئات المجتمع على ممارسة الرياضة فيها، حيث نسعى لرفع معدلات ممارسة الرياضة في المجتمع من 13% إلى 40% بحلول 2030م، مبيناً أن تشكيل الاتحادات الأولمبية الجديد، سيكون طريقاً لتحقيق الهدف الطموح الذي نتطلع له أولمبياً على المستوى القاري والدولي".