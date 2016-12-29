سامي: لسنا وحدنا من يُعاني

الرياض - الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 18:49 pm

أكد السعودي سامي الجابر مدرب نادي الشباب أن فريقه بحاجة الثلاث النقاط أمام الباطن في اللقاء الذي سيجمع الفريقين يوم غدٍ الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من الدوري المحلي.



وقال الجابر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم: "نحن غداً بحاجة إلى الثلاث النقاط أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد سلسلة التعادلات الطويلة".



وتابع الجابر: "معظم الأندية تعاني من ضائقات مالية، ونحاول إبعاد اللاعبين عن المشاكل المالية كونها شأن إداري، نحن بدورنا نتفرغ لما يحدث داخل المستطيل الأخضر".



وأضاف : "ما يمر به الشباب مرت به أندية كبيرة، وبإذن الله مسألة وقت وتنتهي كل المعوقات".

وعن مواجهة الباطن قال الجابر: "سنخوض مباراة الباطن بنقص كبير، بسبب إيقاف جمال بن العمري وحسن معاذ وإصابة عبدالوهاب جعفر ومحمد بن يطو وهتان باهبري، إضافة إلى مشكلة هيبرتي الإدارية".