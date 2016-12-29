راعٍ جديد على قمصان الاتحاد

جدة - الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 19:36 pm

أعلنت إدارة نادي الاتحاد اليوم الخميس عن توصلها لاتفاق نهائي مع شركة "بريجستون" لإطارات السيارات لرعاية الشركة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاث سنوات.



حيث ستتم مراسم توقيع العقد بين الجانبين يوم غد الجمعة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) في استراحة ما بين الشوطين في اللقاء الودي الذي سيجمع فريق الاتحاد بفريق اتلتيكو مدريد الإسباني والذي سيقام ضمن إحتفالات نادي الاتحاد بمرور ٩٠ عاما على تأسيسه.



وبموجب هذا العقد سيتم وضع شعار الشركة في المنطقة العلوية الأمامية من صدر التيشيرت الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.