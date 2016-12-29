النجعي والدوسري في مقدمة قائمة مارفيك

الرياض - الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 20:40 pm

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من قبل بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس، والمكونة من 28 لاعباً للمشاركة في المعسكر الخارجي الذي سيقام في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، في الفترة 5 - 15 من شهر يناير 2017م، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.



وسيخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين الأولى في العاشر من شهر يناير أمام منتخب سلوفينيا والمواجهة الثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه، هذا و سينطلق المعسكر في الخامس من شهر يناير بتجمع اللاعبين في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".



حيث شهدت القائمة انضمام ثنائي النصر عبد الرحمن الدوسري وسامي النجعي لتمثيل الأخضر لأول مرة، فيما شهدت القائمة عودة عبد الفتاح عسيري وأحمد عسيري والحارس ياسر المسيليم.



و جاءت قائمة المنتخب السعودي على النحو التالي:



حراسة المرمى: ياسر المسليم، محمد العويس، وليد عبدالله، عساف القرني.



خط الدفاع: حسن معاذ، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، أحمد عسيري، محمد ال فتيل، منصور الحربي، حسن كادش.



خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، عبدالرحمن الدوسري، سامي النجعي، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، سلمان المؤشر، فهد المولد.



خط الهجوم: محمد السهلاوي، نايف هزازي، ناصر الشمراني.