العابد يدعم الهلال قبل التعاون

الرياض - الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 21:02 pm

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة ضيفه التعاون، يوم السبت المقبل عند الساعة الـ٧:٥٠، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني في الجزء الأول من المران تدريبات التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة، قبل يفرض الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني للفريق، عددًا من الجمل الفنية، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.



وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثي ياسر القحطاني ونواف العابد وناصر الشمراني، في حين واصل اللاعب عبدالله الحافظ برنامجه العلاجي في عيادة بوبا العربية بمقر النادي.





على صعيد آخر يعقد المدير الفني وأحد اللاعبين، عند الساعة الـ٦:١٥ من مساء يوم غدٍ الجمعة، مؤتمراً صحافياً في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي، وذلك للحديث عن تحضيرات الفريق للقاء التعاون، على أن ينهي استعداداته للمباراة بمران مغلق يقام مساء الغد.