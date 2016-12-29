المسيلم أهلاوياً حتى عام 2020

جدة - الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 21:11 pm

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تجديد عقد اللاعب ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة سنوات حتى عام ٢٠٢٠م.



يشار إلى أن اللاعب تواجد مجدداً في قائمة المنتخب، وذلك بعد أن وقع عليه اخيار مارفيك المدير الفني للمنتخب، بعد تشافي الحارس من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الدورية أمام النصر.



يذكر بأن المنتخب السعودي سيغادر إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبي" وذلك للمشاركة في المعسكر الخارجي ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.