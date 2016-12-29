مدرب التعاون يعالج الأخطاء قبل الهلال

بريدة - الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 21:06 pm

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تحضيراته بقيادة الروماني جالكا المدير الفني للفريق، استعداداً لمواجهة الهلال بعد يوم غدٍ السبت ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.



حيث ألقى الروماني للاعبين قبل بداية التدريبات محاضرة بالفيديو شرح معها عدداً من النقاط الفنية، فيما تركزت التمارين على النواحي التكتيكية بشكل كبير.



من جانب آخر بدأ اللاعب عبدالرحمن البركة بالجري حول الملعب تمهيداً لعودته للتمارين الجماعية عقب الكدمة التي تعرض لها في الحوض.



من جهة أخرى يغادر الفريق ظهر الغد للعاصمة الرياض حيث سيؤدي مرانه الأخير على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد"الملز" بالرياض.