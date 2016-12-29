مناورة تُجهز الفتح للأهلي

الأحساء - الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 22:20 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته اليومية استعداداً لمواجهته القادمة، والتي يحل فيها ضيفاً على فريق الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وأجرى الفريق تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب النادي الرئيسي، بقيادة فتحي الجبال المدير الفني للفريق الذي بدأ التدريبات بتمارين الإحماء بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى من خلالها مناورة على كامل مساحة الملعب شهدت تطبيق الجمل التكتيكية الخاصة للمواجهة، لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.



وعلى صعيد متصل تغادر بعثة الفريق يوم غدٍ الجمعة عبر مطار الأحساء إلى مدينة جدة استعداداً لمواجهة الأهلي.