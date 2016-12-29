قرار التحكيم يُعيد الوادعي للانتخابات

الرياض - الرياضية | Thursday, 29 December 2016 - 22:56 pm

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي اليوم الخميس قرار تحكيم رقم (2016/1) في المنازعة رقم 2016/12/5/3، المقامة من: أحمد بن حامد الوادعي ضد: الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وجاء القرار على النحو التالي:



1- قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة النظامية.



2- قبول الاسئناف موضوعاً وإلغاء قرار من لجنة الاستئناف الانتخابية.



3- اعتماد ترشح المدعي أحمد الوادعي لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، في دورته الثانية 1438/2016.



4- إلزام المدعي عليه الاتحاد العربي السعودي بأن يتحمل كافة تكاليف التحكيم.



5- هذا القرار نهائي وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة سواءً داخل المملكة أو خارجها.