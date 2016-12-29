الاتحاد يحتفل بالـ90 أمام وصيف أوروبا

الرياض - الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 00:30 am

يخوض اتحاد جدة مواجهة ودية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني يوم غدٍ الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، وذلك بمناسبة ذكرى الـ 90 لنادي الاتحاد.



يذكر بأن الاتحاد قد تأسس في يناير 1927، ويعتبر هو أول نادي سعودي، وقد أحرز بعض الألقاب محلياً وخارجياً، وكان من أهمها لقب الدوري المحلي 8 مرات ولقب دوري ابطال اسيا مرتين عامي 2004،2005، وقد شارك في بطولة العالم للأندية.





واستعرض الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الإجتماعي "توتير" اليوم الخميس فعاليات الحفل، والتي ستبدأ عند الساعة 8 مساء والتي ستشهد نزول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب من أجل إجراء تدريبات الإحماء وتحية الجمهور.



وعند الساعة 8،25 مساء ستبدأ عروض الاحتفال، فيما سيكون اللقاء عند الساعة 8،45 مساء.



يشار إلى أن نادي الاتحاد قام بتدشين طقم الفريق الذي سيواجه به نظيره الفريق الإسباني.