﻿محمد بن سلمان يرعى السباق الكبير على كأسي ولي العهد

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 30 December 2016 - 00:00 am

نيابة عن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرعى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء غد السبت 02ـ 04ـ 1438هـ حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج المحلي والمستورد، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وتم تخصيص الشوط التاسع لخيل إنتاج السعودية لجميع الدرجات (فئة2)عمر3 سنوات فأكثر مسافة 2400متر، وتم تخصيص الشوط العاشر للخيل المستوردة لجميع الدرجات (فئة2)عمر3 سنوات فأكثر مسافة 2400متر، التي تتنافس على كأسي ولي العهد - حفظه الله.

وأكد عادل بن عبدالله المزروع مدير عام نادي الفروسية أن رعاية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وتشريف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لهذا الحفل تأتي تأكيداً لحرص حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - على دعم وإبراز هذه الرياضة العريقة.

وقال: "إن محبي ومتابعي وعشاق رياضة الفروسية يسعدون دائمًا بالرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – في إطار ما تلقاه هذه الرياضة من دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - "وأشار المزروع إلى أن نادي الفروسية قد أكمل جميع الترتيبات التي تكفل بإذن الله نجاح هذه المناسبة الكبيرة المهمة.