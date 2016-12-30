المنشطات توقف دي سوزا 4 سنوات

الرياض ـ الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 00:00 am

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وبناءً على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات لاعب نادي الهداية للكرة الطائرة رافائيل دي سوزا ليل 4 سنوات لانتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

وأوضحت اللجنة في بيانها أمس أن الانتهاك هو وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب وهو الانتهاك 1/2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة والعنصر المحظور / Stanozolol / وهو عنصر محظور من المجموعة ع 1 " المواد البنائية: الستيرويدات الإندروجينية البنائية الخارجية المنشأ"، وهو عنصر محظور رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقاً لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وأشارت اللجنة إلى أنها أتاحت الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع وفتح العينة B، وتنازل اللاعب عن فتح وتحليل العينة B، كما قامت اللجنة بعقد جلسة استماع للاعب بتاريخ 2016/12/19م تم خلالها استعراض المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، وأصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرارها بإيقاف اللاعب عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخلياً وخارجياً لمدة 4 سنوات اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت 2016/12/14 م.