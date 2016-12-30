رابطة المحترفين تدعم ذوي الإعاقة السمعية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 00:00 am

أبدت رابطة دوري المحترفين السعودي اهتمامها بذوي الإعاقة السمعية وذلك عبر مواد وتقارير ولقاءات يتم تصويرها بلغة الإشارة وبثها في الحساب الرسمي للرابطة في تويتر ولاقت استحساناً ورواجاً من المعنيين وغيرهم.

وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الرابطة ياسر المسحل فريق عمل هذه المواد مشاري الشليل المتحدث المعتمد في توعية الإعلام المرئي والمسموع بلغة الإشارة والمصور خالد البلوشي وذلك بحضور أحمد المصيبيح مدير العلاقات العامة والإعلام بالرابطة، حيث أبدت الرابطة دعمها لهذا المشروع وتسهيل مهمة الطاقم في دخول الملاعب لتأدية عملهم وتذليل المصاعب التي تواجههم.

وكانت الرابطة قد بثت عبر حسابها في تويتر بدءاً من الجولة العاشرة من الدور الأول مواداً خاصة عن دوري جميل تقدم بلغة الإشارة تحتوي على تقارير للمباريات ولقاءات مع الجماهير.