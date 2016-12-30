الفتح يجهز الشكوى الرسمية

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Friday, 30 December 2016 - 00:00 am

رتبت إدارة نادي الفتح بنود شكوى رسمية ستتقدم بها لدى الهيئة العامة للرياضة ضد أحد الأعضاء النافذين في مجلس اتحاد الكرة السعودي، والإماراتي صالح العبيدلي الممثل القانوني للبرازيلي إلتون جوزيه لاعب الفريق السابق، بعد وصول الإدارة إلى حقيقة وجود ترتيبات بين عضو اتحاد الكرة والمحامي صالح العبيدلي، بهدف الإضرار بالنادي في قضية النزاع مع اللاعب إلتون جوزيه، والتي تفجرت في يوليو الماضي.

وذكرت ذات المصادر أن إدارة نادي الفتح تنوي أيضاً تقديم شكوى ضد المحامي صالح العبيدلي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، على ضوء تصريحاته الأخيرة، والتي طالب فيها بلجوء أطراف النزاع إلى مركز التحكيم، على الرغم من وجوده عضواً محكماً فيه.