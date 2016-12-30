فهد بن خالد يحسم صفقة المولد

جدة ـ أحمد اللوقان | Friday, 30 December 2016 - 00:00 am

حسم الأمير فهد بن خالد عضو شرف النادي الأهلي ورئيسه السابق المفاوضات المتعثرة مع سعيد المولد مدافع فريق الرائد، وتمكن من إقناعه بالتوقيع للنادي مقابل حصوله على ثلاثة ملايين ريال في الموسم الواحد، ولمدة خمس سنوات.

جاء ذلك بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، حيث تمسك اللاعب برغبته في زيادة 500 ألف، قبل أن يرضى بتقاضي ثلاثة ملايين في العام الواحد، بخلاف مزايا السكن والمواصلات.

وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي بعدما يتقدم اللاعب سعيد المولد إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب فسخ عقده الساري مع نادي الرائد، عبر تفعيل بند الشرط الجزائي والقاضي بدفعه مبلغ 500 ألف للنادي.

وفي شأن أهلاوي آخر، أعلنت إدارة الرئيس أحمد المرزوقي أمس (الخميس) عن تمديد عقد ياسر المسيليم حارس الفريق الأول لثلاث سنوات (حتى عام 2020).

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر أهلاوية أن العقد الجديد للحارس ياسر المسيليم شمل حصوله على أربعة ملايين في العام الواحد، وبمجموع يصل إلى 12 مليون ريال.