ياسر والعابد ينعشان دياز

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Friday, 30 December 2016 - 02:19 am

أنعشت عودة ياسر القحطاني ونواف العابد ثنائي فريق الهلال إلى التدريبات الجماعية الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق، قبل اللقاء أمام فريق التعاون غداً (السبت) في الرياض.

وأبدى العابد والقحطاني جاهزية كبيرة للمشاركة في اللقاء المقرر على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة 15 لبطولة دوري المحترفين، حيث شاركا في الحصة التدريبية التي جرت أمس (الخميس) وشهدت استبعاد المدافع عبد الله الحافظ من القائمة المشاركة في اللقاء، بعد أن أكدت الفحوصات حاجته للعلاج لمدة أسبوع.