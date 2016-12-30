الأمن يحرس بعثة أتليتكو

جدة ـ الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 00:00 am

أحيطت بعثة فريق أتليتكو مدريد الإسباني بحراسة أمنية مشددة، لحظة وصولها أمس (الخميس) إلى مدينة جدة للمشاركة في احتفالات نادي الاتحاد بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

ويلتقي الفريقان ودياً اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث ينتظر أن يعمد التشيلي خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد إلى الزج بالأسماء الأساسية في الشوط الأول، قبل الاعتماد على عدد من الأسماء التي لم تنل فرصة المشاركة مع الفريق في بطولة دوري المحترفين.