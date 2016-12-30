العشاء الأخير يحدد الرئيس الجديد

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Friday, 30 December 2016 - 00:00 am

تلعب ثلاث مناسبات تقام اليوم (الجمعة) دوراً كبيراً في أصوات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتي تحدد المرشحين الفائزين بمناصب عضوية الاتحاد في الانتخابات المقرر عقدها غداً (السبت).

ودعا موسى الزياد عضو الجمعية العمومية 26 عضواً تابعين لأندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة، للاجتماع بعد حفل الغداء الذي سيقام في مدينة الرياض.

وفي خطوة مماثلة، قدم الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الدعوة إلى عدد من الأعضاء، لتناول طعام العشاء بمنزله، في الوقت الذي كان عادل عزت المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قدم دعوة مماثلة للأعضاء لحضور ختام برنامجه الانتخابي في أحد الفنادق بمدينة الرياض.

وكشف لـ"الرياضية" أحد أعضاء الجمعية العمومية أن الأمور تسير نحو انقسام التصويت ما بين عادل عزت وسلمان المالك المرشحين لرئاسة اتحاد القدم.

وقال: "سيتم الاجتماع في منزل موسى زياد اليوم للاستماع إلى اللجنة الثلاثية المكونة من نايف البلوي رئيس نادي الوطني ومبارك اليامي رئيس نادي وج ومصلح آل مسلم رئيس نادي نجران، وهي التي تمثل أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وسنناقش المرشح الأنسب".

وتقرر أن يصل اليوم إلى العاصمة الرياض وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المكون من شخصين، إلى جانب ممثل للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والدكتور حميد الشيباني، للإشراف على الانتخابات التي تقام غداً في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

ويتسابق 21 مرشحاً على 11 مقعداً في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث يتنافس أربعة مرشحين على رئاسة الاتحاد، وأربعة مرشحين على منصب نائب الرئيس بعد عودة المرشح أحمد الوادعي بقرار مركز التحكيم السعودي الصادر أمس (الخميس)، و13 مرشحاً على منصب عضو مجلس الإدارة.