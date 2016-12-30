رفضت احتجاج الهلال .. الإنضباط توقف الفرج وتغرم الأهلي
الرياض ــ الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 15:44 pm
رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الهلال ضد قرار حكم مباراة الفريق الاخيرة أمام النصر بمنح البطاقة الصفراء الأولى لسلمان الفرج ضمن كأس سمو ولي العهد ، وأوقفت اللجنة لاعب نادي الهلال سلمان الفرج (4) مباريات رسمية مع تغريمه (20,000) ريال لتلفظه على حكم مباراة فريقه الأخيرة أمام النصر بألفاظ بذئية .
على صعيد متصل غرمت اللجنة النادي الأهلي مبلغ (150,000) ريال لقيام جمهوره برمي قوارير المياه على لاعب فريق الإتحاد ضمن كأس سمو ولي العهد.