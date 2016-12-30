أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم أنهم أدوا تدريباتهم خلال الأيام الماضية بكل قوة، واستعدوا جيدًا لمواجهة ضيفهم التعاون، عند الساعة الـ٠٧:٥٠ من مساء يوم غد السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بال