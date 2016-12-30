رونالدو يرفض رقماً قياسياً جديداً من أجل الريال

برلين - (د ب أ) | Friday, 30 December 2016 - 15:56 pm

أكد خورخي مينديز وكيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد الأسباني استمرار اللاعب في صفوف الريال رغم العرض الهائل الذي تلقاه للاحتراف بأحد أندية الصين.



وأوضح مينديز أن رونالدو تلقى عرضا من أحد أندية الصين للانتقال إليه مقابل راتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو (105 ملايين دولار) مشيرا إلى أن هذا العرض كفيل بأن يجعل رونالدو صاحب رقم قياسي جديد في قيمة الراتب الذي يتقاضاه أي لاعب كرة قدم في التاريخ.



وأشار مينديز إلى أن العرض المقدم يتضمن حصول الريال على 300 مليون يورو للاستغناء عن رونالدو.



وقال مينديز ، في تصريحات تلفزيونية ، : "المال ليس كل شيء. ريال مدريد هو حياة رونالدو. كريستيانو سعيد في الريال ومن المستحيل رحيله إلى الصين."



وأضاف : "السوق الصيني سوق جديد. يمكنهم شراء العديد من اللاعبين. ولكن من المستحيل ، مجددا ، أن ينتقل رونالدو للعب في الصين. كريستيانو هو أفضل لاعب في العالم وهو الأفضل على الاطلاق. من الطبيعي أن يتلقى بعض العروض."



وأنفقت الأندية الصينية ببذخ في السنوات الماضية لجلب نجوم بارزين كان أحدثهم الأرجنتيني كارلوس تيفيز والبرازيلي أوسكار.