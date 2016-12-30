تشيلسي يتربص برقم المدفعجية وليفربول يصطدم بمانشستر سيتي

لندن -(د ب أ) | Friday, 30 December 2016 - 16:18 pm

يتطلع تشيلسي إلى إنهاء عام 2016 بشكل رائع وافتتاح مسيرته في 2017 برقم قياسي مع مواصلة تعزيز وضعه في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالموسم الحالي.

ويحتاج تشيلسي إلى الفوز غدا السبت على ضيفه ستوك سيتي في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة ثم الفوز على توتنهام يوم الأربعاء المقبل في المرحلة التالية من المسابقة ليعادل بهذا الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها أي فريق في المسابقة وهو الرقم المسجل باسم أرسنال في 2002 برصيد 14 انتصارا متتاليا.



واستقبلت شباك تشيلسي هدفين فقط في آخر 12 مباراة خاضها بالمسابقة حيث حقق فيها الفوز جميعا وذلك بعد هزيمتين متتاليتين أمام ليفربول وأرسنل في سبتمبر الماضي.

ويتصدر تشيلسي جدول المسابقة حاليا برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط أمام ليفربول الذي يستضيف مانشستر سيتي (39 نقطة) صاحب المركز الثالث في مباراة أخرى غدا بنفس المرحلة.



ولجأ الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي إلى تغيير طريقة لعب الفريق من 4 / 4 / 2 إلى 4 / 3 / 3 ليثمر هذا التغيير ويحقق الفريق الانتصار تلو الآخر علما بأن تألق حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا لعب دورا كبيرا أيضا في انتصارات الفريق المتتالية.



وصرح كورتوا ، على موقع النادي بالانترنت ، قائلا : "استقبال شباكي هدفين فقط في هذه المباريات أمر مدهش".



وأوضح : "بعد مباراة أرسنال (التي خسرها تشيلسي صفر / 3 ) ، كان يتعين علينا بناء شيء جديد ، ونجحنا في هذا بالفعل. هناك الكثير من الاجتهاد في التدريبات. لم يكن الأمر قاصرا على تغيير طريقة اللعب ونجاحها".



وأضاف : "بعض الفرق الأخرى حاولت التغلب علينا بهذه الطريقة في اللعب" مشيرا إلى أن تنفيذ الفرق الأخرى لهذه الطريقة في اللعب لم يكن بنفس الشكل الذي اتبعه تشيلسي كما أن الجهد الكبير المبذول في تدريبات تشيلسي كان له دور كبير.



ويستضيف تشيلسي فريق ستوك سيتي غدا عشية العام الجديد وهي المباراة التي يسعى من خلالها تشيلسي للاقتراب من رقم أرسنال.



ويستعيد تشيلسي جهود لاعبيه دييجو كوستا ونجولو كانتي بعد انتهاء إيقافهما بسبب الإنذارات.



وقال كورتوا إن تشيلسي يجب أن يتجنب أي نوع من أشكال الرضا الذاتي.



وأوضح : "لقاء ستوك سيتي سيكون صعبا على ملعبنا ثم يحل تشيلسي ضيفا على توتنهام ثم يواجه ليستر سيتي وكلها مباريات صعبة. وبعدها ، سنواجه هال سيتي وليفربول وأرسنال".

وأضاف : "ولهذا ، فهي لحظة مهمة بالنسبة لنا. وبعدها ، سنرى موقفنا في شباط/فبراير المقبل. إذا حافظنا على تركيزنا ، يمكننا مواصلة الانطلاقة".



ويلتقي ليفربول فريق مانشستر سيتي في قمة مثيرة بمباريات هذه المرحلة حيث يسعى كل من الفريقين لحصد النقاط الثلاث للمباراة والاستمرار في دائرة المنافسة على الصدارة.

وأكد دانيال ستوريدج أحقيته بالعودة إلى التشكيلة الأساسية لليفربول بعدما سجل الهدف الرابع للفريق في المباراة التي تغلب فيها على ستوك سيتي 4 / 1 يوم الثلاثاء الماضي.

ويستعيد مانشستر سيتي جهود مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويو بعد انتهاء الإيقاف.



ويرى الإيفواري يايا توريه إن المباراة ستكون صعبة وقوية للغاية منذ بدايتها. وقال : "إنها بمثابة بمباراة نهائية في الدوري الإنجليزي... أعتقد أنها ستكون مباراة مثيرة للجماهير ، وعلينا أن نكون على استعداد لها. سنحاول الحصول على نقطة أو ثلاث نقاط. علينا مواصلة انطلاقتنا لأن الدوري الإنجليزي صعب للغاية".



ويستضيف أرسنال صاحب المركز الرابع فريق كريستال بالاس بقيادة مديره الفني الجديد سام ألارديس في ختام مباريات المرحلة بعد غد الأحد فيما يحل توتنهام صاحب المركز الخامس ضيفا على واتفورد في نفس اليوم.



وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي هال سيتي مع إيفرتون مساء اليوم الجمعة ومانشستر يونايتد مع ميدلسبروه وساوثهمبتون مع ويست بروميتش ألبيون وليستر سيتي مع ويستهام وبيرنلي مع سندرلاند وسوانسي سيتي مع بورنموث غدا السبت.