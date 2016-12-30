فينجر: تشيلسي مرشح بامتياز للفوز بلقب الدوري الانجليزي

لندن ــ رويترز | Friday, 30 December 2016 - 17:50 pm

يعتقد ارسين فينجر مدرب ارسنال أن تشيلسي "مرشح بامتياز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وأنه مستعد لتهنئته إذا حطم الرقم القياسي لارسنال بالفوز في 14 مباراة متتالية في دوري الأضواء.

ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب المسابقة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه وتسع عن أرسنال صاحب المركز الرابع وسيثبت أقدامه في القمة إذا فاز على ستوك سيتي غدا السبت محققا انتصاره 13 على التوالي.

وقال فينجر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "في الوقت الحالي تشيلسي مرشح بامتياز (للفوز باللقب). اللقب له إذا حافظ على مستواه."

وأضاف "في الوقت الراهن يبدو تشيلسي الأقرب للفوز ولكنه قد يخسر اللقب في نهاية المطاف. يتبقى مشوار طويل كما أن المواجهات المباشرة ستكون لها أهمية كبرى."

وإذا فاز تشيلسي في المباريات الثلاث المقبلة أمام ستوك سيتي وتوتنهام هوتسبير وليستر سيتي فإنه سيحطم الرقم القياسي الذي حققه ارسنال بالفوز المتتالي في دوري الأضواء والذي بدأ في 2001-2002 وامتد إلى 2002-2003.

وقال فينجر "إذا تمكنوا من ذلك فسيكون أمرا رائعا لأن أحدا لم يتوقع ذلك."

وأضاف "كانت بدايتهم متعثرة بعض الشيء.. ولكن بعد ذلك غيروا طريقة لعبهم.. تشيلسي يخوض مسيرة مظفرة تلعب فيها الثقة دورا كبيرا."

وتابع "وضعت الأرقام القياسية ليتم تحطيمها وإذا قام شخص بعمل أفضل منك.. يجب أن تعترف بذلك وأن تهنئه."