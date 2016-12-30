كونتي يتجنب المديح الذي ينهال على تشيلسي بسبب "انجازه الكبير"

لندن ــ رويترز | Friday, 30 December 2016 - 18:51 pm

نحى انطونيو كونتي مدرب تشيلسي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جانيا المديح الذي انهال عليه وعلى فريقه بالقول اليوم الجمعة إنه لن يسمح للثناء بأن يلهيه عن شق طريقه نحو الفوز باللقب.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة قال ارسين فينجر مدرب ارسنال إن فارق الست نقاط الذي يفصل تشيلسي عن أقرب منافسيه يجعل "اللقب من نصيبه إذا حافظ على مستواه."

ورغم أنه أقر بأن الفوز في 12 مباراة متتالية في الدوري "انجاز كبير" فإن كونتي رفض فكرة أن فريقه هو "المرشح الأوفر حظا" للفوز باللقب في رده على سؤال بشأن ما إذا كان فينجر يحاول القيام بألاعيب ذهنية مع لاعبيه.

وأبلغ المدرب الايطالي الصحفيين "أعتقد أن الأهم على الصعيد الذهني لابد وأن يكون مواصلة العمل الجاد.. التركيز على كل مباراة على حدى وأن نضع نصب أعيننا أن هذه المسابقة ليست سهلة وأننا نبلي بلاء حسنا."

وقال "في بداية الموسم لم يثق ولا مدرب واحد.. أو شخص واحد.. أو صحفي واحد في هذا الفريق للمنافسة على اللقب لأن الموسم الماضي كان سيئا."

وتابع "ولكنني الان سعيد بتغير الاراء.. أشعر بالقلق لأنك لابد وأن تنتبه عندما تتغير الاراء بسرعة. نبتعد بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني (ليفربول)."

وأضاف "تحقيق 12 فوزا متتاليا انجاز كبير ولكنه ليس كافيا للفوز بالدوري في هذا التوقيت من الموسم. خضنا 18 مباراة فقط. تتبقى 20 مباراة لانهاء الموسم."