مدرب الاتفاق: نحن نقوم ببناء فريق على المدى البعيد

الدمام - الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 21:05 pm

أثنى الأسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي على أداء وجدية لاعبي فريقه وقدرتهم على التطور والتجاوب معه، مؤكداً أن أفراد الفريق يتمتعون بمستوى عالٍ من الانضباط والاحترافية.



وكان الاتفاق قد خسر من الأهلي 1 / 4 في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، ويستعد حاليا لمواجهة النصر بعد غدٍ الأحد في الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة: "يجب ألا نعتمد على نتيجة مباراة واحدة في تقييم اللاعبين، نحن نقوم ببناء فريق احترافي على المدى البعيد وهذه المنهجية التي نعمل عليها".



وأكد جاريدو المضي في مشروع بناء الفريق قائلاً: "أرى الإصرار لدى أعضاء مجلس الإدارة للسير في مشروع البناء لصناعة فريق منافس يحقق تطلعات الجماهير".



وأضاف: "سنرى تغيرات مختلفة في الفريق خلال الشهر المقبل، منها التعاقد مع لاعبان أجنبيان".



وأشار جاريدو لضرورة تحسين عدد من الجوانب في أداء الفريق حيث قال: "هناك أمور ننفذها بشكل جيد مثل السيطرة والاستحواذ في الملعب، ولكن تظل بعض الجوانب التي نحتاج لتحسينها مثل الجانب الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية بفاعلية أكبر".