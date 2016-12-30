الوحدة يحول تأخره إلى فوز أمام الرائد

الرياض - الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 21:42 pm

قلب فريق الوحدة تأخره بهدف من الرائد إلى فوز ثمين بهدفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من دوري جميل للمحترفين.



تقدم للضيوف إسماعيل بانغورا في الدقيقة 66 من المباراة، وبعد دقائق معدودة أدرك التعديل للوحدة مختار فلاته عند الدقيقة 73 وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق سجل هدف الفوز كامل الموسى.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوحدة إلى 13 نقطة بالمركز 11، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة 16 بالمركز الثامن.