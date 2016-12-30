الجابر: البدلاء كانوا في الموعد

الرياض - الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 21:04 pm

أشاد سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب، بلاعبي فريقه في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الجمعة أمام الباطن والتي انتصر بها الشباب 3/1، مبدياً رضاه بالمستوى الذي قدمه لاعبيه في المواجهة.



جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة فريقه حيث قال: "واجهنا الباطن بغياب 8 لاعبين، وغياب اللاعبين أدى إلى انخفاض الرتم في الشوط الثاني كون البدلاء بعيدين عن أجواء المباريات".



وتابع الجابر: "الباطن لعب مباراة جيدة وبصفة خاصة في الشوط الثاني من المباراة".



وختم الجابر حديثه قائلا: "سوف نعمل على تطوير بعض النواحي الهجومية في الفريق خلال فترة التوقف المقبلة".