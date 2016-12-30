طائرة النصر "تنسحب" من أمام الهلال

الرياض - الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 22:09 pm

فاز فريق الهلال الأول لكرة الطائرة على نظيره النصر؛ وذلك بعد عدم اكتمال نصاب لاعبي فريق النصر لخوض المباراة، حيث يعتبر فريق الهلال فائزًا في اللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض.



وذكر حساب الاتحاد السعودي لكرة الطائرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم تقام مباراة النصر والهلال نظراً لعدم اكتمال فريق النصر حيث حضر خمسة لاعبين فقط مما أدى إلى الغاء المباراة من قبل الحكام".



وتابع حساب الاتحاد السعودي لكرة الطائرة: "إدارة الاتحاد سوف تصدر بيان رسمي بعد التحقيق في عدم إقامة مباراة الهلال والنصر، وسيتم تحديث وتعديل واللوائح، بما يخدم اللعبه والمنتخب مستقبلاً".