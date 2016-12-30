رئيس الشباب: اتحاد عيد ظلمنا.. وسنصوّت للأكفأ

الرياض - الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 23:12 pm

أكد عبدالله القريني رئيس نادي الشباب أن صوت ناديه سيذهب لأفضل المترشحون الأربعة لرئاسة اتحاد كرة القدم الجديد 2016م، مؤكداً أنهم يبحثون عن مصلحة الكرة السعودية أولاً وناديه الشباب ثانياً.



وتابع الرئيس الشبابي بأن ناديه تعرض للظلم في فترة اتحاد أحمد عيد، ويأمل القريني أن يكون الاتحاد القادم أكثر انصافاً للشباب.



وعن فوز فريقه اليوم أمام الباطن قال: "عادت الروح فحققنا الفوز بدون لاعبين أجانب، مؤكداً في الوقت ذاته أن إدارة ناديه لم توقع مخالصة مالية مع المحترف البرازيلي هيبرتي حتى الآن".



وتطرق القريني عن تجديد عقد حارس الفريق محمد العويس قائلاً: "مفاوضاتنا مع العويس مستمرة ونرحب باستمراره مع الفريق لفترة أطول إن أراد البقاء مع الفريق".