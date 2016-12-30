الاتحاد وجماهيره يستعرضون إنجازات الـ90 في الجوهرة

الرياض - الرياضية | Friday, 30 December 2016 - 23:43 pm

نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شرف الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، بحضور الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد احتفالية نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيسه، حيث أقيمت مباراة بين فريق الاتحاد السعودي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة بجدة، وفور وصول محافظ جدة عزف السلام الملكي، وبدأ الحفل بـ أوبريت يحكي تاريخ نادي الاتحاد من أداء الفنان عبدالمجيد عبدالله ورئيس رابطة مشجعي الاتحاد صالح القرني.



يشار إلى أن المواجهة الودية انتهت بفوز فريق أتليتكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق الاتحاد، وسجل أهداف اللقاء كل من: فران، توريس، خيمينيز "أتليتكو مدريد"، ومن الاتحاد محمود كهربا، وأحمد العكايشي.