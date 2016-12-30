ديورديتش: إبراهيموفيتش بات قائدا ليونايتد

ستوكهولم - رويترز | Friday, 30 December 2016 - 23:51 pm

ربما زاد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش من حجم التوقعات بشأنه بعد مرور النصف الأول من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن مواطنه بويان ديورديتش لاعب الوسط السابق لمانشستر يونايتد لم يستغرب سرعة تحوله لقائد للفريق.





وتوقع ديورديتش الذي كان يقيم مع إبراهيموفيتش في نفس الغرفة حينما تزاملا في منتخب بلادهما تحت 21 عاما - أن يترك زميله السابق بصمته في أولد ترافورد بمجرد انتقاله للنادي في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان هذا العام.





وقال ديورديتش لرويترز: "إنه لاعب لا تسمع له صوت في الملعب لكن صوته يعلو في ممر اللاعبين. عندما تحتاجه فهو موجود. لو مر بفترة صعبة يتجاوزها. هو يقود الفريق".





ولعب ديورديتش الذي يعمل حاليا محللا رياضيا في التلفزيون السويدي ومحطة مانشستر يونايتد التلفزيونية ست سنوات في أولد ترافورد.





وقضى اللاعب السويدي معظم سنواته في يونايتد معارا وخاض مباراة واحدة مع الفريق في الدوري الممتاز لكنه يفهم ثقافة النادي ويثق في أن إبراهيموفيتش سيساهم في إعادة بعض لمحات التي كانت تقدمها التشكيلة التي لا تقهر تحت قيادة اليكس فيرجسون.





وأضاف: "الجمهور يرى بعض الإثارة فهم يحتاجون لاعبا مميزا يقودهم للفوز واثبت إبراهيموفيتش قدرته على ذلك، لو نظرت لتشكيلة مانشستر يونايتد فلن تجد لاعبين كثيرين يمكن الاعتماد عليهم عندما تسوء الأمور".





وشاهد ديورديتش (34 عاما) المولود في صربيا إبراهيموفيتش وهو ينمو ويتطور من لاعب شاب موهوب يتسم بالمرح في مالمو إلى أحد أفضل مهاجمي العالم.





وتابع :"يبقى دوما بعيدا عن الإصابات الكبيرة ويسبق بخطوة للأمام ويركز على تطوير نفسه،لم يعد هو نفس المهاجم الذي كان قبل 15 عاما، كان يشبه كثيرا (كريستيانو) رونالدو خلال فترة تطوره،مع مرور الوقت أصبح ماكينة أهداف، قراءته للملعب وفهمه للمباريات جعلاه ينمو لان ذلك هو ما نشأ عليه ولا يمكن أن تعلمه للاعب، لو نظرت له الآن فستجده يركض بشكل لا يمكن تصديقه لينفرد بالحراس رغم أن سرعته ليست هي أبرز نقاط قوته".





ويمكن لإبراهيموفيتش أن يحطم رقمه السابق بتسجيله 50 هدفا في عام واحد في حال هز شباك ميدلسبره غدا السبت.





ويتوقع ديورديتش أن يبقى إبراهيموفيتش في أولد ترافورد لموسم آخر ليحقق لقبا كبيرا ينقصه.





وقال: "لو تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيبقى زلاتان مع الفريق" .