ظهور المرشحين يحاكي الانتخابات الأوروبية

| Saturday, 31 December 2016 - 00:00 am

كشف لـ "الرياضية" محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي عن لقاء قريب سيجمعه مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي سيعلن اسمه اليوم، واصفا ظهور المرشحين الأربعة لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في برامج تلفزيونية بالمشرف الذي يحاكي ما تقوم به الدول الأوروبية.

وأثنى حنزاب على التعاون الذي وجده المركز من أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والجدية بإيجاد حلول لنقل المعرفة والتطور للرياضة السعودية لمواكبة التغييرات الحديثة.

وأبدى سعادته بالإجراءات التي عمل عليها الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، التي اتخذت بخصوص نزاهة المباريات في المسابقات السعودية، كما حصل لأحد الأندية السعودية مؤخرا (نادي المجزل)، مشيدا بالتغييرات التي أجراها الأمير عبدالله بن مساعد والتي ستعمل نقلة نوعية للرياضة السعودية.

وأوضح أن تواجده في الرياض ليس لحضور انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم وإنما لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، لبرنامج (أنقذ الحلم) بدعوة من الأمير تركي بن مقرن رئيس الاتحاد، والدكتور مبارك السويلم رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية.