32 صوتاً تحدد الرئيس الجديد

تغطية - عبدالرحمن مشبب | Saturday, 31 December 2016 - 00:00 am

تجرى في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض ظهر اليوم السبت مراسم انتخابات الدورة الثانية للاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويتنافس أربعة مرشحين على الفوز بمنصب الرئيس خلفاً لأحمد عيد، الذي تم انتخابه في 20 ديسمبر 2012 بعد منافسة شرسة أمام خالد المعمر انتهت بحصول عيد على 32 صوتاً مقابل 30 صوتاً للمعمر.

ويدخل خالد المعمر المنافسة على كرسي الرئيس مرة ثانية بجانب عادل عزت وسلمان المالك ونجيب أبو عظمة لقيادة اتحاد اللعبة لأربع سنوات مقبلة.

ووفق لوائح الانتخابات، فإن حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات سيكون كافياً لإعلانه رئيساً إذ ستكون صناديق الاقتراع، متاحة لـ 47 صوتاً لانتخاب المجلس الجديد منها خمسة أصوات للجنة الأولمبية السعودية وصوت واحد لرابطة المحترفين، بخلاف 41 صوتاً لأندية الدرجات الأربع: الممتاز 14 نادياً والأولى 10 أندية، الثانية 9 أندية، والثالثة 8 أندية.



طريقة الحسم

في حال عدم الوصول لثلثي الأصوات (32)، فإن الكرسي يتطلب تحقيق نصاب الأغلبية العادية (النصف + 1) في الجولة الثانية، وإن لم يحصل أحدهما على هذه الأغلبية، فإن جولة ثالثة من التصويت ستقام، ومنها سيستبعد من حصل على أصوات أقل في الجولة الثانية، وحينها لا يبقى إلا صاحبا الأصوات الأكثر فينصب واحد منهما رئيساً بالأغلبية وإذا تساويا تحسم الجولة الرابعة بالقرعة.



نواب الرئيس

تضم قائمة المرشحين لمنصب نائب الرئيس خالد آل ثنيان ومحمد الدوسري وياسر المسحل، الذي يشغل حالياً رئيس رابطة دوري المحترفين، وأحمد الوادعي، الذي أعاده مركز التحكيم السعودي لقائمة الترشح أمس الأول الخميس بعد طعنه بقرار لجنة الاستئناف الانتخابية باستبعاده.

قائمة الأعضاء

تضم قائمة الأعضاء المترشحين لمقعد عضو المجلس كلاً من أحمد العقيل وباسم منقل وخالد الحمدان وخالد المقرن وعبدالعزيز السلمان وعبدالله البرقان وعلي العباد ومحمد المقيطيب ومحمد الزهراني ومريح المريح وموسى الزياد وناصر الحمدان وناصر القحطاني.



الرئيس يشرح العملية



يشرح رئيس لجنة الانتخابات عملية التصويت بالتفصيل من صناديق الاقتراع وبطاقات الاقتراع الصالحة وغير الصالحة والفرز والأغلبية المطلوبة لكل فئة والنتائج والكفاءة والقواعد الانتخابية، ومن ثم يقوم بمناداة كل عضو من الجمعية العمومية المخول لهم بالتصويت حسب الأبجدية ويتحقق من هويته ليتم تسليمه بطاقة الاقتراع ويتجه نحو كابينة التصويت ويثبت اختياره بورقة الاقتراع ومن ثم يضعها في الصندوق.





الإعلان الرسمي



يعلن الدكتور خالد بانصر رئيس لجنة الانتخابات عن النتائج النهائية للفرز بعد كل جولة على أعضاء الجمعية العمومية، ويتم تسجيل محضر بذلك يوقع عليه رئيس لجنة الانتخابات وأعضاء اللجنة، وترسل صورة منه إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة ويدرج في سجل المحاضر الخاص بالجمعية العمومية.



طلاب الجامعة يشاركون



تبدأ عملية الفرز بمجرد انتهاء الأعضاء من التصويت، واختير 20 طالباً من جامعة الملك عبدالعزيز للمساعدة تحت إشراف اللجنة، حيث يتم فتح صناديق الاقتراع وإفراغ جميع البطاقات أمام الجميع، بعد ذلك تفرز الأصوات لكل فئة انتخابية بشكل مستقل وتحسب علناً في مكان الاقتراع .



عملية منفردة



عملية الاقتراع لمنصب نائب الرئيس التي تتم منفردة، تختلف عن اقتراع الرئيس، حيث يتم انتخاب نائب الرئيس بأعلى الأصوات مباشرة دون جولات اقتراع، ماعدا في حالة التساوي تتم إعادة جولة الاقتراع حتى يتم حصول أحد المرشحين على أغلبية أصوات الأعضاء الذين قاموا بالتصويت.



بطاقات ملونة



يتحتم أن تجرى عملية الانتخابات (السرية) بواسطة الاقتراع، وتتخذ بطاقات الاقتراع لوناً مختلفاً في كل جولة من جولات الانتخابات ومحددة لكل فئة، ويجب أن تحتوي بطاقة الاقتراع على البيانات بشكل واضح يسهل من خلالها إجراء الانتخاب وفقاً للائحة.



بطاقات ملونة



يتحتم أن تجرى عملية الانتخابات (السرية) بواسطة الاقتراع، وتتخذ بطاقات الاقتراع لوناً مختلفاً في كل جولة من جولات الانتخابات ومحددة لكل فئة، ويجب أن تحتوي بطاقة الاقتراع على البيانات بشكل واضح يسهل من خلالها إجراء الانتخاب وفقاً للائحة.



بطاقات ملونة



يتحتم أن تجرى عملية الانتخابات (السرية) بواسطة الاقتراع، وتتخذ بطاقات الاقتراع لوناً مختلفاً في كل جولة من جولات الانتخابات ومحددة لكل فئة، ويجب أن تحتوي بطاقة الاقتراع على البيانات بشكل واضح يسهل من خلالها إجراء الانتخاب وفقاً للائحة.



بطلان الاقتراع



قبل الإعلان عن نتائج الفرز يقوم أعضاء لجنة الانتخابات بالتأكد من صحة البطاقات بصوت عالٍ، فإذا كانت بطاقات الاقتراع متساوية أو أقل من عدد بطاقات الاقتراع التي تم إصدارها تعتبر العملية صحيحة، أما إذا كان عدد البطاقات أكبر فيتم الإعلان عن بطلان الاقتراع وإعادته فوراً.



ثلثا الأصوات



تبدأ إجراءات الانتخابات بالمرشحين لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل منفرد عن منصب نائب الرئيس ومنصب عضو مجلس الإدارة، وتمر عملية الاقتراع بعدة جولات، وقد تحسم من الجولة الأولى في حال حصول المرشح للرئاسة على ثلثي الأصوات وهو ما يعادل 32 صوتاً من أصل 47 صوتاً، وفي حال عدم وصول أي مرشح لثلثي الأصوات، تقام جولة اقتراع ثانية وإذا كان عدد المرشحين أكثر من اثنين كما هو حاصل في الانتخابات الحالية، يتم استبعاد المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات قبل اقتراع الجولة الثانية، وفي حال استمرار مرشحين متعادلين بعد 3 جولات اقتراع كحد أقصى، يتم سحب القرعة لتحديد المرشح.



8 احتياط



تجرى العملية الانتخابية على منصب عضو مجلس الإدارة (منفردة) كإجراءات منصب نائب الرئيس، حيث يتم انتخاب الـ 5 أعضاء الأكثر حصولاً على الأصوات، وإذا تساوت الأصوات لأي من المرشحين الخمسة تتم إقامة جولة اقتراع ثانية أو أكثر للأعضاء المتساوين فقط لاختيار العدد المكمل لأعضاء مجلس الإدارة، وتعتبر بقية الأعضاء المرشحين الـ 8 احتياطيين حسب ترتيبهم بعدد الأصوات التي حصلوا عليها.





الصندوق مكشوف



يجب فتح صندوق الاقتراع وعرضه على أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء التصويت ومن ثم يغلق، على أن تكون الصناديق شفافة وتوضع في مكان مرئي بالقرب من أعضاء لجنة الانتخابات، وتوكل مهمة مراقبة صناديق الاقتراع إلى أحد أعضاء لجنة الانتخابات أثناء التصويت.