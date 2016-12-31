الترجي يهدد صدارة الأهلي في ممتاز الطائرة

الرياض - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 00:59 am

تحتضن الصالة الرياضية بمدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف عند الخامسة من مساء اليوم السبت أقوى مباريات الجولة قبل الأخيرة ضمن المرحلة التمهيدية من الدوري السعودي الممتاز لكرة الطائرة، عندما يحل فريق الأهلي متصدر الترتيب برصيد 26 نقطة، ضيفاً على الترجي الصاعد من الدرجة الأولى، والذي قدم مستويات مميزة هذا الموسم توجها بفوزه على فريق الهلال وصيف الدوري برصيد 25 نقطة.

ويقود اللقاء تحكيمياً هاني سنان حكم أول وعبداللطيف العتيق حكم ثان وإبراهيم المرهون مسجلاً.

وفي المواجهات الأربع الأخرى المقامة في نفس اليوم يستضيف الهداية نظيره الشرق في صالة نادي الترجي بالقطيف عند الرابعة عصرا ويقود المباراة عبدالله أمين حكم أول ومشعل خضري حكم ثان وعادل البطاط مسجلا.

ويحل الابتسام ضيفا على فريق الاتفاق عند الخامسة مساءً في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام بإدارة يعقوب السبت حكم أول وخالد الأحمد حكم ثان وماهر المطوع مسجلا.

ويلتقي الوحدة مع مضيفه الاتحاد عند الخامسة مساء في صالة الهيئة العامة للرياضة بالشرائع بمكة المكرمة ويقود اللقاء محمد الحناكي حكم أول وعبدالعزيز الرميحي حكم ثان وأيمن منشي مسجلا.

وفي نفس التوقيت يواجه فريق الشباب نظيره الموج في صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض ويقود المباراة أمين الطريفي حكم أول ومحمد الهزيم حكم ثان وعبدالله القحطاني مسجلا.