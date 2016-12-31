أخضر السلة يواجه المغرب

القاهرة ـ السيد خطاب | Saturday, 31 December 2016 - 00:00 am

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة السلة اليوم السبت مشواره فــــي البطولة العربية الـ22 لكرة السلة بلقاء نظيره المغربــي في الصالــة المغطاة بملعب القاهرة التي تستضيف مباريات البطولـــة، وســيلعب الأخضر ثاني مبارياته في البطولة غدا الأحد عندما يلاقي نظيره الجزائري.

وكانت البطولة انطلقت أمس الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، بلقاء المنتخبيــن المصـــري المسـتضيف ونظيـــره البحريني.

يذكـــر أن المنتخــب السعودي استعد للبطولة بمعسكر إعداد في مدينة الإسكندرية المصريـــة امتد لعشرة أيام وخاض خلاله 3 مباريات ودية وحقق فيها نتائج إيجابية أكدت جاهزية اللاعبين قبل خوض البطولة.