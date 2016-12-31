العروبة يتمسك بصدارة أولى اليد

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 00:00 am

أقيمت أمس الجمعة مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث واصل الفريق الأول لكرة اليد بنادي العروبة صدارته لفرق الدوري برصيد 16 نقطة بعد تغلبه على هجر 26ـ25 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء فيما بقي هجر بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة .

وتفوق الجيل على الابتســــــام 19ـ16 في اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة الأمير نايف بن عبد العـزيـز الريـاضيـة بالقطيـف ليرتفـــع رصيد الجيل إلى 9 نقاط في المركز السابع فيما بقي الابتسام في المركز السادس بنفس الرصيد .

وفي جازان تفوق فريق النجمة على نظيره التهامي 28ـ24 ليرتفع رصيد النجمة إلى 5 نقاط في المركز التاسع فيما بقي التهامي على نقاطه التسع بالمركز الخامس ، وكسب الشباب نظيره حراء 26ـ24 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشرائع بمكة المكرمة ورفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن فيما بقي حراء عاشراً برصيد 5 نقاط