القارة والأهلي يتقاسمان صدارة الناشئين

الرياض - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 00:58 am

تقاسم فريقا القارة والأهلي صدارة الدوري الممتاز للناشئين لكرة اليد على ضوء نتائج "الجولة التاسعة" في ختام الدور الأول من البطولة.

واحتل الفريقان صدارة الترتيب العام لفرق الدوري بـ 11 نقطة لكل منهما، ثم الصفا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، والنور رابعاً بـ9 نقاط، والخليج والمحيط في المركزين الخامس والسادس ولكل منهما" 8 نقاط"، والترجي سابعاً بـ 7 نقاط، وأخيراً فريقا مضر والهدى في المركزين الثمن والتاسع بأربع 4 نقاط لكل منهما.

وكانت نتائج الجولة التاسعة أسفرت عن فوز مضر على الخليج (26ـ22)، والأهلي على الصفا (33ـ29)، والترجي على الهدى (26ـ19)، والمحيط على النور (29ـ28).