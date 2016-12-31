النصر ينتظر بيان الاتحاد بعد الانسحاب

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Saturday, 31 December 2016 - 00:00 am

ينتظر أن يصدر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بيانا رسميا بحق نادي النصر ، بعد إلغاء مباراة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي النصر أمام نظيره الهلال التي كان من المفترض اقامتها أمس في صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض، ضمن الجولة قبل الأخيرة من مباريات التمهيدي للدوري الممتاز للكرة الطائرة، حيث حضر 5 لاعبين فقط مما أدى إلى إلغاء المباراة بقرار من الحكام وهم ياسر إسماعيل (الحكم الأول) ومحمد هلال (حكم ثاني) وعبدالله القحطاني (مسجل) وحمود المقبل (رجل خط) وماجد الجوفان (رجل خط) وماجد العتيبي (رجل خط) وحمد الفواز (رجل خط). وكان الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للكرة الطائرة أعلن عن أن إدارة الاتحاد ستصدر بيانا رسميا بعد التحقيق في عدم إقامة مباراة الهلال والنصر وسيتم تحديث وتعديل واللوائح بما يخدم اللعبة والمنتخب مستقبلاً.

من جهته كشف لـ"الرياضية" عبدالله العدوان مراقب المباراة رئيس لجنة الحكام باتحاد الطائرة أنه سيرفع تقريرا للجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة يوم غد الأحد، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مبينا أن قانون كرة الطائرة ينص على وجوب وجود عدد 6 لاعبين لإقامة المباراة.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال يتصدر ترتيب الفرق فيما يتذيل النصر القائمة، ومن المنتظر أن يعلن عن فوز الهلال بنتيجة 3ـ0 وبـ75 نقطة