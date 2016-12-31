اليوم.. أمير الرياض يرعى سباق كأسي ولي العهد

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 00:00 am

نيابة عن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ يرعى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي ولي العهد الذين خصص لهما الشوطان التاسع والعاشر، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وأكد عادل بن عبدالله المزروع المدير العام لنادي الفروسية أن رعاية ولي العهد وتشريف ولي ولي العهد لهذا الحفل تأكيد على حرص الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على دعم هذه الرياضة العريقة.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: " إن محبي ومتابعي وعشاق رياضة الفروسية يسعدون دائماً بالرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ في إطار ما تلقاه هذه الرياضة من دعم كبير ومن حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ" مشيراً إلى أن نادي الفروسية قد أكمل جميع الترتيبات التي تكفل بإذن الله نجاح هذه المناسبة الكبيرة المهمة وخروجها بالمظهر المشرف.

ويتكون برنامج السباق من عشرة

أشواط على النحو التالي :

ـ الشوط الأول على جائزة الأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان ـ ييرحمه الله ـ لمسافة 1200 متر.

ـ الشوط الثاني على جائزة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل ـ يرحمه الله ـ لمسافة 1200 متر.

ـ الشوط الثالث على جائزة الأمير عبدالله بن جلوي بن تركي ـ يرحمه الله ـ لمسافة 1600 متر.

ـ الشوط الرابع على جائزة الأمير فهد بن جلوي بن تركي ـ يرحمه الله ـ لمسافة 2400 متر.

ـ الشوط الخامس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ـ يرحمه الله ـ لمسافة 2000 متر.

ـ الشوط السادس على جائزة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي ـ يرحمه الله ـ لمسافة 1400 متر.

ـ الشوط السابع على جائزة الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله ( صنيتان ) يرحمه الله لمسافة 1800 متر.

ـ الشوط الثامن على جائزة الأمير فهد بن إبراهيم بن مشاري ـ يرحمه الله ـ لمسافة 1200 متر.

ـ الشوط التاسع على كأس ولي العهد لخيل الإنتاج (الفئة الثانية) لمسافة 2400 متر.

ـ الشوط العاشر على كأس ولي العهد للخيل المستوردة (الفئة الثانية) لمسافة 2400 متر.