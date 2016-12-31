استعراض مستقبل الصناعة الرياضية

جدة ـ الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 00:00 am

أقامت كلية التربية بجامعة جدة محاضرة علمية بعنوان رؤية المملكة 2030 ومستقبل صناعة الرياضة "كرة القدم اقتصاد مزدهر ـ فرص مثمرة"، وقدمها الدكتور سعد أحمد شلبي أستاذ الاقتصاد والتسويق الرياضي وبحضور الدكتور علي بن عبدالله الجفري عميد كلية التربية وعدد من قيادات الجامعة والشخصيات الرياضية المهمة.

وأكد شلبي في محاضرته أن الهدف الأساسي هو توضيح الفرص التي سمحت بها رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية لصناعة الرياضة مؤكدا أن الرؤية قدمت للرياضة مجموعة من الفرص للتطوير وهذه الفرص متمثلة في 10 نقاط جوهرية سمحت للرياضة بأن تكون أحد مكونات النظام الاجتماعي الجديد.

وأوضح أن هذه هي أول مرة تأخذ فيها الرياضة هذه المكانة حيث تمثلت القواعد التي حددتها في أن حياة المواطن لا تكتمل الا باكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية ما يعني أن الجانب البدني أصبح جزءا أصيلا في تكوين الصحة العامة لأفراد المجتمع وبالتالي سيلعب ذلك دورا رئيسيا في المساحة التي ستتيحها الدولة لممارسة النشاط الرياضي وليس فقط الاهتمام بالرياضة التنافسية مثلما كان يحدث من قبل.