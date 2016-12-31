النجمة يتجاوز الحزم ويتصدر براعم القصيم

الرس - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 01:00 am

تغلب فريق النجمة للبراعم كرة القدم على نظيره الحزم 2ـ0 ضمن دوري منطقة القصيم للبراعم لكرة القدم وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس ضمن الجولة الرابعة من الدوري، وتقدم فريق النجمة أولاً عن طريق لاعبه محمد ناير في الدقيقة 51 وأضاف اللاعب عبدالعزيز الحريص الهدف الثاني عند الدقيقة 69 ليمنح النجمة رابع الانتصارات المتتالية في الدوري وليحقق النقطة الـ 12 التي وضعته في صدارة الترتيب، وسيخوض النجمة لقاءه المقبل أمام العربي في عنيزة .

وتمسك التعاون بوصافة الترتيب بعد فوزه على أكاديمية فهد المالك 4ـ0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في بريدة ليبلغ التعاون النقطة التاسعة.