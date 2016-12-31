"عمومية" اتحاد القدم تنطلق بغياب أعضاء الأولمبية

الرياض ــ عبدالرحمن مشبب | Saturday, 31 December 2016 - 12:40 pm

رفض احمد الخميس أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إدراج موضوعين في فقرة ما يستجد من أعمال خلال الجمعية العمومية غير العادية التي انطلقت اعمالها صباح اليوم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض..

حيث طالب أحد أعضاء الجمعية بإدراج فقرة بضرورة منح أعضاء الجمعية العمومية فرصة لاعتماد المديرين التنفيذيين لقائمة المرشحين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.. ليأتي الرد بالرفض من احمد الخميس كون الجدول ارسل للاعضاء قبل أكثر من شهر وكذلك لائحة الانتخابات ولم يبد اي عضو ملاحظات أو مطالبات، مؤكدا أن الجمعية العمومية للاعتماد وليست للنقاش ..

كما تم رفض طلب احمد الوادعي المرشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بإدراج إعادته المتأخرة للمنافسة وان يمنح فرصة أطول، واتجه الوادعي لأحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ، الذي أكد له عدم وصول قرار مركز التحكيم السعودي للإتحاد.

وكانت الجمعية العمومية قد بدأت بمناداة أعضاء الجمعية العمومية من قبل احمد الخميس ، حيث حضر 42 عضوا وغاب أعضاء اللجنة الأولمبية الخمسة ، ليعلن احمد الخميس عن انطلاق الجمعية العمومية وفقا للنظام بوجود 40% يمثلون الأغلبية المطلقة..

في حين شهدت منصة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حضور احمد العقيل وخالد الزيد وعمر المهنا وعبدالله البرقان وخالد المقرن الذي حضر متأخرا ..