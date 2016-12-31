الوادعي : لا يشرفني الترشح في انتخابات مخالفة للنظام

الرياض ــ أحمد الخلف | Saturday, 31 December 2016 - 12:59 pm

هاجم المرشح لمنصب نائب رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الوادعي ، لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الدكتور خالد بانصر ، متهماً إياها بمخالفة اللوائح والنظام الأساسي ، مرجعاً ذلك لمخالفتها الأنظمة بالسماح للمرشح لذات المنصب ياسر المسحل ، معتبراً أنه لم تتح له الفرصة للقيام بحملته الانتخابية والتحدث مع أعضاء الجمعية العمومية، وقال الوادعي : " بعد إصدار قرار إعادتي للانتخابات من قبل مركز التحكيم الرياضي ، لم يتم إرسال إي دعوة لي للحضور إلى الجمعية العمومية، طلبت دقيقتين من أحمد عيد ولكنه رفض تحدثي أمام الجمعية العمومية".

وأضاف الوادعي : " لجنة الانتخابات ارتكتب مخالفات جسيمة، فاللوائح تمنع ياسر المسحل من الترشح لمنصب نائب الرئيس وعضوية المجلس، وقبل أيام تمت إعادة صياغة اللوائح من أجل أن تتناسب مع ترشيح ياسر المسحل".

وتابع : " قدمت طعن تجاه ترشح المسحل وتم رفضه كوني كنت مستعبد حينها من الانتخابات وأنا لا يشرفني أن أدخل انتخابات مخالفة للنظام، وتحدثت إلى مندوب الفيفا في الانتخابات وسأتجه إلى لجنة القيم والأخلاق في الفيفا للتظلم".