بعد 3 جولات ماراثونية .. عزت رئيساً للإتحاد السعودي لكرة القدم حتى 2021

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 15:07 pm

فاز عادل عزت برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تفوقه في الجولة الأخيرة من الانتخابات التي اجريت اليوم على منافسه سلمان المالك بنتيجة 25 صوت مقابل 17 صوتاً .

واستمرت انتخابات اتحاد الكرة التي انطلقت في تمام الثانية والثلث حتى الجولة الثالثة ليتوج بعدها عادل عزت بالرئاسة ، واسفرت نتيجة الجولة الأولى عن استبعاد المرشح نجيب ابوعظمة بعد حصوله على صوت واحد مقابل 15 صوت لعادل عزت و14 صوتا لخالد المعمر و 12 صوتا لسلمان المالك ، فيما استبعد في الجولة الثانية خالد المعمر الذي حل ثالثاً بعشرة أصوات مقابل 12 صوتاً لسلمان المالك و 20 صوتا لعادل عزت .

ولم يتم الحسم إلا في الجولة الثالثة والأخيرة التي انحصرت بين عادل عزت وسلمان المالك حيث حصل عزت على 25 صوتاً فيما حصل المالك على 17 صوتا .

ليعلن خالد بانصر فوز عزت بالرئاسة بعد نهائية الاقتراع على انتخابات الرئاسة .