هنأ عزت .. المالك : لم يحالفني التوفيق وسـأكرر التجربة بعد 4 أعوام

الرياض ـ أحمد الخلف | Saturday, 31 December 2016 - 16:02 pm

اعتبر سلمان المالك المرشح السابق لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن لا أحد خاسر بنهاية الانتخابات التي أجريت اليوم ، مقدماً التهنئة للدكتور عادل عزت الرئيس المنتخب لاتحاد القدم ، وقال المالك : "اليوم كوسط رياضي كلنا كسبنا هذه التظاهرة الرياضية الجميلة التي أثرت الساحة ، فالكل قدم مالديه ، وأنا أرى أن وسطنا الرياضي في الانتخابات المقبلة سيعتاد على مثل هذه الانتخابات مهما كان هناك من شوائب وردود أفعال في مواقع التواصل أو وسائل الإعلام فالجميع سيتقبلها ، فاليوم اتفقنا وجميع المرشحين الأربعة قبل التصويت ، أن يسامح كل منا الآخر ، ونهنيء بعضنا البعض في حال فوز أي منا ".

وتابع المالك : " أهنيء الدكتور عادل عزت وفريق عمله ، وكل من وقف خلف حملته الانتخابية ، قدموا عمل جيد ، يستحقون الاحترام ، نحن خلفهم وندعمهم في أي شيء يحتاجونه منا ، ونحن سنعود للعمل في الوسط الرياضي بالمجمل، ونتشرف بخدمة هذا البلد من أي مكان". وعن نتائج الانتخابات وعملية الاقتراع ، قال المالك : " لن أدخل في نقاش ما حصل من تفاصيل خلال سير العملية الانتخابية ، ولن أدخل في أي تأويلات ولكن سأقول لم يحالفنا التوفيق ". وختم حديثه : " تجربة الانتخابات ممتعة ولكنها متعبة ، وقد أفكر باعادة التجربة مرة أخرى والترشح بعد 4 أعوام ، وأقول بالتوفيق للاتحاد الجديد ، وشكراً للاتحاد السابق".