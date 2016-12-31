الهلال يهنئ عزت بالفوز

الرياض - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 16:10 pm

هنأ مجلس إدارة نادي الهلال عادل عزت بمنابسة فوزه برئاسة الاتحاد السعودي الجديد لكرة القدم في الانتخابات التي أجريت اليوم السبت في مركز الملك فهد الثقافي، وتمنى مجلس الهلال في تغريدة تم بثها اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب اعلان الانتخابات مباشرة لعزت وكافة أعضاء مجلس الإدارة التوفيق في مهمتهم الجديدة للارتقاء بكرة القدم، وتوفير عوامل النجاح للمنتخبات والأندية السعودية، لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية.