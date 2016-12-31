بن معمر : لجنة الانتخابات ضعيفة .. والتجربة الأولى أفضل

الرياض ـ أحمد الخلف | Saturday, 31 December 2016 - 16:39 pm

انتقد المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد المعمر عمل لجنة الانتخابات ، واصفاً عملها بالضعيف، مرجعاً ذلك لتجاهله ، واعتبر المعمر التحولات التي حدثت في عملية الاقتراع وذهاب بعض الأصوات إلى مرشحين آخرين بالشيء الطبيعي في العملية الانتخابية ، وقال المعمر : " كنت أتمنى أن تقوم لجنة الانتخابات بعملها المنصوص عليه في لائحة الانتخابات ، بكل شفافية وبقدر يكون الجميع يشعر بأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع ، واعتقد أن العملية المهنية التي تمت بها اجراءات اللجنة من البداية ، بما في ذلك عملية الاستبعاد ، لم تكن تمثل ماينص عليه النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم أو لجنة الانتخابات ، والحمدلله أن لجنة الاستئناف أعادت للقانون هيبته وأكدت أن الاتحاد السعودي بخير ، واعتقد أن الاجراءات التي تمت اليوم على مسرح الانتخابات فيها ضعف شديد وعدم قبول للشفافية ، ولم يكن الأداء مرضياً ويوازي طموحنا كرياضيين".

وتابع : " أنا كمرشح لم أطلع على لائحة الأعضاء الناخبين ممثلي أعضاء الجمعية العمومية، وطلبت ذلك من خلال خطاب قدم إلى اللجنة عن طريق مستشاري القانوني ثلاث مرات ولم يتم التجاوب".

وتابع في ذات السياق : " التجربة الأولى للانتخابات كان فيها نجاح كبير وعمل شفاف ، وكانت عملية انتخابية مشرفة لنا كأسرة رياضية، لكن اليوم كان هناك أخطاء أتمنى أن نعيد النظر فيها ، لأن طموحنا أن يكون لدينا تجربة أفضل ، فعلى سبيل المثال كيف تجتمع رابطة المحترفين قبل الانتخابات بساعة واحدة فقط لتحدد من ستعطي صوتها ، والأرباك الذي أحدثته لجنة الانتخابات في خطوات الانتخابات ، ونشعر أن الموضوع كان فيه عدم وضوح ".

وزاد : " الأهم بالنسبة لي ليس أن يفوز خالد المعمر ، بل أن نعمل لصالح وطننا بشكل مشرف يضمن لنا تطوير رياضتنا ، وتكون المنافسة الرياضية على مستوى كرة القدم بشكل مميز سواء داخل أو خارج المملكة".

وختم بن معمر حديثه : " أنا راضٍ كل الرضا على فريق عملي ، وأشعرت أحمد عيد بملاحظاتي على العملية الانتخابية ، وكنا نتمنى أن تكون التجربة الانتخابية أفضل من التجربة الأولى، سيما أن لدينا متطلبات وطموحات تواكب المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع كرياضيين".