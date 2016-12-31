الأولمبية : حجبنا أصواتنا الخمسة ولم ندعم أي مرشح

الرياض - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 16:47 pm

أكدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية أنها حجبت أصوات ممثليها الخمسة المخولين بالتصويت لاختيار رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم الجديد في الجمعية العمومية للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم التي جرت اليوم السبت ، وأصدرت اللجنة بياناً نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه : بعد الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين الأربعة لرئاسة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والمدراء التنفذين لكل مرشح والبرامج الانتخابية التي تقدم بها المترشحون، والتي تتضمن أهداف تطويرية تتوافق في مضامينها مع خطة تطوير الرياضة التي تسعى لها اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، وأكدت اللجنة أن قرارها جاء انطلاقاً من رغبتها في الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، في ضوء تقديم المرشحين الأربعة برامج انتخابية متميزة تتسق مع توجهات وخطط اللجنة المستقبلية.



وتقدمت اللجنة بتهنئتها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجديد وجزيل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد الرئيس السابق على عملهم في المرحلة الماضية.