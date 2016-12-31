ابن مساعد .. لهذا السبب التزمت الأولمبية الحياد

الرياض - الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 17:05 pm

هنأ الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة عادل عزت بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ، ونشر بن مساعد عدد من التغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة جاء فيها : يطيب لي أن أهنئ أخي عادل عزت بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم .. كل التوفيق له ولمجلس إدارته في المرحلة المقبلة بإذن الله .

وقال في تغريدة أخرى : شكراً لإخواني المترشحين سلمان المالك وخالد المعمر ونجيب أبو عظمة على ما قدموه من برامج متميزة وعمل كبير ودعواتي لهم بالتوفيق.



وأضاف : الأخ سلمان المالك سعدت بمعرفته وأعجبت بما قدمه من عمل وبرنامج رائع فشكرا له ولفريق عمله ، متمنيا لهم التوفيق .. الشكر أيضا للعزيزين خالد المعمر و نجيب أبو عظمة ، فقد سعدت بمعرفتهما وعملهما وفقهما الله



وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة : الكل قدم برامج متميزة وعمل رائع ، وخطط طموحة لذا إلتزمت اللجنة الأولمبية الحياد ، خاتماً تغريداته بتقديم الشكر لأحمد عيد رئيس الاتحاد السابق ومجلس إدارته على جهودهم وعملهم في المرحلة الماضية.