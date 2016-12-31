المقرن .. البرقان .. المريح .. الزهراني والزياد يفوزون بعضوية اتحاد القدم

حقق النادي الأهلي فوزاً صعباً أمام ضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي ل