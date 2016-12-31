المقرن .. البرقان .. المريح .. الزهراني والزياد يفوزون بعضوية اتحاد القدم
الرياض ــ الرياضية | Saturday, 31 December 2016 - 17:25 pm
اسدل الستار قبل قليل على انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم باعلان اسماء الفائزين بعضوية مجلس الادارة بعد اعلان عادل عزت رئيساً وياسر المسحل نائباً للرئيس ، وفاز بعضوية مجلس الإدارة كل من خالد بن مقرن مسجلاً 37 صوتاً تلاه عبدالله البرقان بـ 36 صوتاً ثم مريح المريح بـ 29 صوتاً ثم محمد الزهراني بـ 22 صوتاً وأخيراً موسى الزياد بـ 21 صوتاً .
ويتبقى 4 أعضاء سيختارهم رئيس الاتحاد المنتخب لاكمال مجل الإدارة